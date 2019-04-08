Российский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сообщил, что ему надоело следить за перепалками между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Да, они развивают свой спорт этими заявлениями, пятьсот штук на одной неделе. Но говорят одно — а это оказывается неправдой», — заявил Панарин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Хоккеист добавил, что перестал следить за спорами между бойцами.

При этом Панарин отметил, что посмотрит реальный поединок между бойцами, если таковой ещё состоится.

Напомним, ранее Панарин помог «Коламбусу» одержать победу в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. На счету Панарина две результативные передачи — во втором периоде россиянин ассистировал Пьеру-Люку Дюбуа, а в заключительной двадцатиминутке принял участие в атаке, которая завершилась шайбой Райли Нэша.