Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на старте турнира в швейцарском Лугано. В матче первого круга россиянка обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову. Поединок закончился со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты, за это время Кузнецова выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала семь из двадцати брейк-пойнтов. Александрова шесть раз подала навылет, совершила тринадцать двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Кузнецовой предстоит поспорить либо с хозяйкой турнира Тимей Бачински, либо со спортсменкой из Германии Тамарой Корпачю

Напомним, действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс.