Российский шахматист Сергей Карякин проиграл норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену на мемориале Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

Перед восьмым туром на соревнованиях сложилась такая ситуация, что Карякин стал единственным соперником, который был способен помешать норвежцу одержать досрочную победу на турнире. Россиянин отставал от Карлсена на 0,5 очка, но Карякин потерпел поражение в очном поединке. Таким образом, норвежец стал победителем мемориала Гашимова.

Стоит отметить, что Карлсен выиграл данный турнир в четвёртый раз за карьеру: ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 годах.

На данный момент завершились ещё две партии, проходившие в рамках 8-го тура. Россиянин Александр Грищук выиграл у чеха Давида Навары, а азербайджанец Теймур Раджабов сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом сыграли вничью.