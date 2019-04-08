Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о профессиональных качествах Александра Самарина. Оба спортсмена тренируются в московском ЦСКА, Радионова работает в группе Елены Буяновой, Самарин — у Светланы Соколовской.

Радионова отметила, что она не из тех людей, которые работают день и ночь, а Самарин, наоборот, именно такой спортсмен. «Он даже на сборах, пока все только пробуют лед на следующий день уже прыгал все тройные», — сказала фигуристка, слова которой приводит «Спорт Бизнес Online». Радионова добавила, что не видела таких трудоголиков, как Самарин.

Ранее спортсменка рассказала, что для качественной работы ей нужна цель. «Если я вижу перед собой цель, чтобы ее достичь. я сверну горы», — подчеркнула спортсменка.

Напомним, в текущем сезона Радионова не принимала участие в соревнованиях из-за проблем со спиной.