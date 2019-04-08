Российская фигуристка Алёна Леонова рассказала о своих заработках.

Ранее Бетина Попова и Сергей Мозгов сообщили, что они получают порядка 30 тысяч рублей в месяц. «У меня на данный момент выходит ноль», — заявила фигуристка, слова которой приводит «Советский спорт». Леонова пояснила, что не получает зарплату, так как не является членом сборной России. Из-за этого ей не полагается стипендия, к тому же она не выступает ни за какое общество.

Леонова объяснила, что основным источником дохода для неё являются занятия с детьми. Также знакомые тренеры периодически предлагают фигуристке помочь им на сборах, но это происходит в основном в летнее время. «Третий год меня приглашают в Казахстан, провожу там полноценные сборы с юными фигуристами», — добавила спортсменка.