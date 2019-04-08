Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду.

Как сообщает AS, руководство мадридцев может продать футболиста в летнее трансферное окно. В клубе недовольны поведением форварда, который был удалён с поле в матче против «Барселоны». Коста оскорбил арбитра, после чего завершил игру. Также в «Атлетико» не удовлетворены и игровыми показателями нападающего.

Напомним, 30-летний Коста присоединился к составу «Атлетико» в январе 2018 года. До этого форвард выступал за лондонский «Челси», сумма его трансфера составила 66 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шестнадцати матчах чемпионата Испании, забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.