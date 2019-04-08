Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, почему клуб не расторгает контракт с её мужем.

«Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут», — сказала Мамаева, слова которой приводит «Комсомольская правда». Супруга футболиста отметила, что Мамаев находится в СИЗО и не может решать вопросы и вести переговоры. При одностороннем расторжении контракта «Краснодару» пришлось бы выплачивать футболисту штраф.

Ранее сообщалось, что адвокат Игорь Бушманов рассказал, что защита игрока подала апелляцию на решение суда продлить заключение игрока до сентября.По словам Бушманова, излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения он считает необоснованным и несправедливым.