В Уфе завершился шестой матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» на своей арене принимал омский «Авангард», встреча завершилось победой гостей в третьем овертайме со счётом 1:0.

Поединок получился небогатым на события: командам не удалось забросить ни одной шайбы за 60 минут основного времени. Несмотря на то, что игроки «Авангарда» владели преимуществом, отправить шайбу в ворота «Салавата Юлаева» им так и не удалось. В первом периоде подопечные Николая Цулыгина нанесли всего два броска по воротам соперника, в то время как хоккеисты «Авангарда» пробили шестнадцать раз.

После трёх периодов счёт на табло так и остался нулевым, поэтому встреча перешла в овертайм. В дополнительное время команды снова не смогли забить: понадобился второй, а затем и третий овертаймы. В итоге более успешными оказались гости встречи: победную шайбу забросил Алексей Бондарев.