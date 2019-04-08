Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. В числе лучших оказались два российских спортсмена.

Первой звездой недели был признан форвард клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В четырех матчах недели хоккеист записал на свой счёт 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».

Второй звездой стал финский голкипер клуба «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. Хоккеист отразил 93,5% бросков по воротам, его команда выиграла все три матча недели.

Замкнул тройку лучших российских нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов. Форвард заработал в 6 (2+4) очков в трёх матчах.

Напомним, регулярный сезон НХЛ завершился, серия плей-офф стартует в ночь с 10 на 11 апреля.