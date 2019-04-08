Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров считает, что команда не выиграла Лигу чемпионов по вине экс-наставника Лучано Спаллетти.

По словам Быстрова, руководство сразу предупредило, что «Зенит» взял новый курс и хочет побороться за победу в Лиге чемпионов. По мнению экс-футболиста, Спаллетти стал инициатором того, что Александра Кержакова и Игоря Денисова перевели в дубль.

Быстров считает, что команде нужно было усиляться, но при этом делать ставку не только на иностранных футболистов, но и на россиян. «Халк и Витсель — отличные футболисты. Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба не пострадали, — приводит слова экс-спортсмена Sportbox. — А в итоге тренер с согласия руководства решил взять всё в свои руки, но «обосрался».