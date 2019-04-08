Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, разучивает программу под музыку Эдвина Мартона.

Плющенко-старший опубликовал у себя в «Инстаграме» видео с тренировки и сообщил, что для Саши ставится новая программа, с которой он будет выступать в Азии. «В связи со сложившимися обстоятельствами готовим для Сани новый номер для выступлений в Азии — «Танго Аморе» на музыку Эдвина Мартона», — написал Евгений. Экс-спортсмен отметил, что в России его сын продолжит выступать под музыку Майкла Джексона.

Напомним, ранее стало известно, что сыну Плющенко не рекомендовали выступать в Европе и Азии с программами на музыку Джексона. Это произошло после того, как на экраны вышел скандальный фильм «Покидая Неверленд», в котором Джексон обвиняется в педофилии.