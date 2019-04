View this post on Instagram

В связи со сложившимися обстоятельствами готовим для Сани новый номер для выступлений в Азии — Танго Аморе,на музыку Эдвина Мартона.В России Саша будет катать программу на музыку Майкла Джейсона 14 апреля на заключительных соревнованиях в этом сезоне.Просьба СМИ,больше к этой теме не возвращаться.