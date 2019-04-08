Легков об уходе Крюкова: Славная была охота

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал информацию о том, что спринтер Никита Крюков завершил карьеру.

По мнению Легкова, давно стало понятно, что Крюков скоро объявит об уходе из спорта. При этом олимпийский чемпион отметил, что никогда не слышал слов об отсутствия у Крюкова мотивации. «Славная была охота, здорово, что мы были вместе на соревнованиях, выигрывали большое количество медалей», — сказал Легков, слова которого приводит «Чемпионат».

Лыжник добавил, что Крюков замечательно выступал на соревнованиях и выигрывал большое количество медалей.