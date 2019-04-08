Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус поддержал возможность создания в стране антидопинговой полиции.

Ранее соответствующее предложение выразил глава Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей. Специалист отметила, что задумать о создании антидопинговой полиции её заставил скандал на чемпионате мира в Зеефельде.

«Создание антидопинговой полиции стало бы элементом устрашающей пропаганды, что является важным элементом в борьбе с допингом», – сказал Лефсус.

Напомним, во время чемпионата мира австрийская полиция арестовала пятерых лыжников, которые обвиняются в использовании кровяного допинга. Спортсмены занимались переливанием крови неподалеку от отеля, где проживает сборная Австрии. Здание было замаскировано под обычную парикмахерскую, спортсмены заходили внутрь, производили все необходимые манипуляции и уходили. В тот момент, когда полиция нанесла визит, австриец Макс Хауке как раз делал себе переливание крови.