В Москве состоится последний матч финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина. ЦСКА на своей арене будет принимать петербургский СКА. Игра пройдет сегодня, 9 апреля, начало запланировано на 19:30.

Армейское дерби станет решающим: на данный момент счёт в серии равный — 3:3. Победитель встречи выйдет в финал Кубка Гагарина, где ему предстоит встретиться с омским «Авангардом».

Подопечные Ильи Воробьёва проиграли два первых матча серии, которые прошли в Москве. Затем две игры состоялись в Петербурге и завершились победой хозяев — таким образом, счёт в серии сравнялся. Пятый матч проходил в Москве, победа вновь осталась за ЦСКА. Но в шестой игре в Санкт-Петербурге СКА опять сравнял счёт, продлив серию до седьмого матча.