Российская футбольная Премьер-Лига поздравила голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева с днём рождения. Сегодня, 8 апреля, футболисту исполнилось 33 года.

«С днём рождения, Игорь!» — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в официальном «Твиттер»-аккаунте лиги.

Напомним, Акинфеев защищал ворота сборной России по футболу на протяжении пятнадцати лет — с 2003 по 2018 год. О завершении карьеры в национальной команде игрок объявил 1 октября прошлого года.

Сам футболист заявил, что ему пора уступить место более молодым игрокам, и отметил, что пятнадцать лет выступлений за сборную – это очень длительный срок. Акинфеев признался, что с каждым годом ему становится всё сложнее выступать и в ЦСКА, и в национальной команде, потому что с учётом былых травм требуется больше времени на восстановление. Вратарь осознал, что пришло время дать возможность играть молодому поколению футболистов, а самому сосредоточиться на выступлениях за родной клуб.