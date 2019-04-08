Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что врачи из медицинского штаба клуба скоро смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, отбывающего наказание в СИЗО «Бутырка».

В эфире программы «8:16» на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР» Семак сообщил, что медицинская служба «Зенита» неоднократно делала запрос на посещение футболиста, однако разрешение было получено только сейчас. «В ближайшее время доктора могут попасть к Кокорину», — подчеркнул Семак.

Ранее стало известно, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили заключение в СИЗО до 25 сентября 2019 года. Такое решение 3 апреля вынес на закрытом заседании Пресненский суд Москвы. Футболист «Зенита» в «Бутырке» не может нормально долечить травмированное колено.