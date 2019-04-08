Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий Лука Джорджевич может вернуться в состав сине-бело-голубых после окончания сезона. На данный момент игрок выступает за тульский «Арсенал» на правах аренды.

В эфире передачи «8:16» на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР» Семак сообщил, что по окончании сезона намерен побеседовать с Джорджевичем о том, каким форвард видит своё будущее. Тренер отметил, что у нападающего ещё год контракта с «Зенитом», поэтому он может помочь команде.

Ранее Семак уже поднимал тему возвращения Джорджевича в стан петербуржцев. Специалист сообщал, что тренерский штаб внимательно следит за теми игроками, которые находятся в аренде. Касательно Джоджевича тренер заметил, что есть проблема с лимитом на легионеров.