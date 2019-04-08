Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

В Уфе завершился шестой матч серии между омским «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Гости одержали победу, которая стала четвертой в серии — таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина. Матч закончился со скромным счётом 1:0 — соперникам понадобилось три овертайма, чтобы определить победителя.

Российская фигуристка дисквалифицирована за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду с Даниилом Рагимовым, получила год дисквалификации за употребление допинга. Шакун призналась, что употребляла фуросемид во время соревнований по рекомендации в аптеке из-за отека глаза. Фигуристка отметила, она забыла, что вещество находится в списке запрещенных.

Олимпийский чемпион Никита Крюков завершил карьеру

Чемпион Олимпийских игр в Ванкувере лыжник Никита Крюков принял решение о завершении выступлений за сборную России и завершении карьеры в целом. «Официально хочу заявить о том, что я ухожу из большого спорта. Решение взвешенное, обдуманное. У меня был год, чтоб принять его», — сказал спортсмен. После этого он поблагодарил своего тренера Юрия Каминского за то, что тот влюбил спортсмена в лыжные гонки.

Врачи «Зенита» получили разрешение на осмотр Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что врачи из медицинского штаба команды наконец получили разрешение на осмотр нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка». Семак отметил, что клуб подавал запрос уже несколько раз, однако разрешение дали только сейчас. В ближайшее время врачи отправятся осматривать игрока.

Светлана Кузнецова начал турнир в Швейцарии с победы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на старте турнира в швейцарском Лугано. В матче первого круга россиянка обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову. Поединок закончился со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6). За выход в четвертьфинал Кузнецовой предстоит поспорить либо с хозяйкой турнира Тимей Бачински, либо со спортсменкой из Германии Тамарой Корпачю