В финском Эспоо продолжается чемпионат мира по хоккею среди женских команд. Сборная России встречалась с командой Канады и потерпела крупное поражение со счётом 5:1.

Обе команды представляют группу А, в которую также входят Швейцария, Финляндия и США. В первом матче группового этапа россиянки обыграли Швейцарию со счётом 2:1. Затем команда потерпела поражение от Финляндии: матч закончился с разгромным счётом 4:0.

Канада является одним из самых неудобных соперников для сборной России: в последних восьми очных поединках россиянкам не удалось одержать ни одной победы. Канада забросила в общем счёте 57 шайб, в то время как россиянки поразили ворота заокеанских соперниц лишь четырежды.

В параллельном матче группы А Финляндия разгромила Швейцарию со счётом 6:2.

Чемпионат мира продлится до 14 апреля.