В матче 33-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над соседями из «Вест Хэма» со счетом 2:0.

В составе победившей команды дубль оформил Эден Азар. Первый мяч бельгийский нападающий забил на 24-й минуте с передачи Рубена Лофтус-Чика, а второй гол он записал на свой счет на 90-й минуте с передачи Росса Баркли.

После 33 матчей команда Маурицио Сарри вышла на третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 66 очков, у идущего четвертым «Тоттенхэма» на одну игру и на два балла меньше.

«Вест Хэм» располагается на 11-й позиции в чемпионате, у молотобойцев 42 очка после 33 встреч.

Следующий матч синие проведут 11 апреля на выезде в рамках четвертьфинала Лиги Европы против пражской «Славии». В рамках АПЛ «Челси» через три дня в гостях сыграет с «Ливерпулем».

Подопечные Мануэля Пеллегрини 13 апреля встретятся с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».