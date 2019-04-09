Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру рассказала о своих взаимоотношениях с мужем.

По словам Кейру, в последний раз Новосельцев звонил ей 30 марта и начал беседу с предложения встретиться и все обсудить наедине, а не вопроса о ее самочувствии. Кейру отметила, что от таких условий отказалась, потому что боится Новосельцева.

«После всего, что он сделал, я перестала понимать, что творится у него в голове. Я ведь не ожидала, что он в принципе на такое способен! А если оказался способен, то кто знает, что он может еще?» — заявила Кейру.

Она добавила, что после выпуска эфира «Пусть говорят» футболист заблокировал ее и всех ее родных в соцсетях.

«Если захочет связаться – теперь пусть обращается к моим юристам. Захочет чем-то помочь, сделать что-то хорошее – у него есть контакты моих близких. Пока подобного желания он не проявлял», — сказала Кейру, слова которой приводит «Советский спорт».

Отметим, ранее стало известно, что Катерина Кейру поссорилась с мужем, о чем она писала в Instagram.

Также жена футболиста «Ростова» в той же социальной сети обратилась к подписчикам и попросила болельщиков «Ростова» спросить у Новосельцева, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни и в жизни клуба.

Кроме того, Екатерина Гордон, адвокат жены Ивана Новосельцева Катерины Кейру, рассказала о предстоящей судебной тяжбе между супругами.