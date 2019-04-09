Мама полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина Светлана рассказала, что футболист мог попасть в систему московского «Спартака».

По ее словам, в 11 лет он ездил на просмотр в красно-белый клуб.

«Он приехал такой испуганный в 11 лет. Я сказала: «Все, никакой Москвы». Он потом говорил: спасибо, что не отдали тогда в 11 лет», — сказала Светлана в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Отметим, россиянин перешел из московского ЦСКА в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 встречах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник французского «Монако» зарабатывает 225 тысяч евро в месяц, не учитывая налоги. Это седьмой по размеру оклад в команде. Самый высокооплачиваемый футболист монегасков — нападающий Радамель Фалькао, который получает 750 тысяч евро.