Баскетболисты НБА путем голосования выбрали самого ценного игрока в нынешнем сезоне.

В опросе издания The Athletic приняли участие 122 игрока, и лидером голосования стал атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, который набрал почти половину голосов — 44,3%.

Второе место у форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, набравшего 38,9%. Третью строчку занял форвард «Оклахомы-Сити Тандер» Пол Джордж, ему баскетболисты отдали 12,7% голосов.

Четвертое место у форварда «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, набравшего 1,7%. С пятого по седьмое места расположились разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг, атакующий защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, и легкий форвард «Торонто» Кавай Леонард. У каждого из них по 1%.

Отметим, в нынешнем регулярном чемпионате Джеймс Харден провел 77 матчей . Его средние показатели за игру — 36,1 очка, 7,6 передачи и 6,6 подбора.