Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» готов предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину.

Об этом сообщает LA Kings Insider, которое ссылается на генерального менеджера команды Роба Блэйка.

В текущем сезоне 25-летний нападающий набрал 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина Прохоркин сыграл 11 матчей и набрал 6 (2+4) баллов.

Отметим, Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

Напомним, хоккеист петербургского СКА является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге также выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», за петербургских армейцев он выступает с 2016 года.

Ранее главный тренер СКА Илья Воробьев не смог с точностью сказать, сможет ли Николай Прохоркин помочь команде в седьмом матче финальной серии Западной конференции против ЦСКА.