Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин опубликовал видео в своем Instagram, где показал, как он играет с собакой.

На видео Панарин играет с собакой в мяч с помощью клюшки. Подпись к ролику гласит: «Готовимся к Никите Кучерову и «Тампе» с мистером Рыжим».

Отметим, в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» сыграет против «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая является победителем регулярного чемпионата. Первый матч серии пройдет 11 апреля в Тампе и начнётся в 02:00 по московскому времени.

В 79 матчах регулярного чемпионата Артемий Панарин набрал 87 (28+59) очков.

Ранее Панарин сообщил, что ему надоело следить за перепалками между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. При этом Панарин отметил, что посмотрит реальный поединок между бойцами, если таковой ещё состоится.