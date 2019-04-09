Российская фигуристка Алина Загитова прилетела в Россию из Японии с трехчасовой задержкой.

Спортсменка возвращалась в Москву рейсом из Парижа, однако вместо ожидаемых 1.30 прилетела в Шереметьево только в 5 утра.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», несколько фанатов Загитовой дождались ее с баннером «Алина, мечты сбываются! Спасибо!». Поклонники также вручили ей венок и несколько букетов. На вопрос Загитовой, не устала ли она, фигуристка указала на подарки и ответила: «После такого не устаешь».

Напомним, в текущем сезоне Алина Загитова одержала победы на двух этапах Гран-при и вышла в финал серии, где заняла второе место. Затем спортсменка стала серебряным призёром чемпионата Европы и выиграла чемпионат мира. На этом фигуристка завершила свой международный сезон: она не будет принимать участие в предстоящем командном чемпионате мира.

Ранее стало известно, что Загитова станет гостем телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.