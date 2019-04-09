Олимпийский урок в школе Выборгского района. Фото: Комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга

Олимпийский урок в школе Выборгского района. Фото: Комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга

В прогимназии №130 Выборгского района Санкт-Петербурга состоялся «олимпийский урок», посвященный Международному дню спорта.

В гости к ученикам 1-4 классов пришли олимпийские чемпионы Александр Краснов, Любовь Мухачева, трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина и бронзовый призер Олимпийских игр Екатерина Абрамова.

Знаменитые спортсмены рассказали об истории Олимпийских игр и провели викторину. За самые интересные вопросы и правильные ответы ученики получили сувениры и открытки с автографами олимпийцев Северной столицы.