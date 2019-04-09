Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с участием собственных воспитанников в годовщину основания Петербурга.

Помимо дня города, 26 мая Петербург отпразднует двадцатилетие завоевания первого российского трофея «Зенитом» — Кубка России. Как сообщает Bobsoccer, состоится выставочный матч с участием футболистов «Зенита-99», тур Кубка в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отметим, 26 мая также пройдет заключительный, 30-й, тур чемпионата России. «Зенит» на «Газпром-Арене» примет красноярский «Енисей».

Ранее букмекерские конторы скорректировали линию на золото Российской премьер-лиги в этом сезоне после очередных матчей в чемпионате России по футболу. Фаворит в гонке за чемпионство не поменялся: лидером по-прежнему является санкт-петербургский «Зенит». Букмекеры оценивают шансы «сине-бело-голубых» на победу в турнире с коэффициентом 1,25, еще более уверены аналитики в том, что «Зенит» не упадет ниже второго места.