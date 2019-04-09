Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, сколько играет в компьютерные игры.

В интервью Youtube-каналу «Красава» футболист заверил, что киберспорт не мешает его режиму, хотя он уже наиграл около 1,3 тысячи часов в Counter-Strike и около 3 тысяч часов в Dota.

Головин похвастался, что в СS играл против Solo (капитан знаменитой команды VirtusPro).

«Вредно играть очень много. Я никогда не играю по ночам. Могу днем или вечером. Но стараюсь ложиться спать часов в 12», — рассказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Россия стала одной из самых многочисленных стран по аудитории на киберспортивных мероприятиях. Аудитория в России составляет 22,3 миллиона человек. Опережают ее только Китай и США.