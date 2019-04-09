Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью популярному блогеру Евгению Савину рассказал, почему над ним смеются в новой команде.

По словам футболиста, все дело в рюкзаке.

«Все игроки ходят с барсетками, один я – с рюкзаком. Надо мной ржут из-за этого», – признался Головин.

Россиянин перешел из московского ЦСКА в «Монако» после удачно проведенного чемпионата мира по футболу летом 2018 года. На его трансфере армейцы заработали 30 миллионов евро. Сам он зарабатывает 225 тысяч евро в месяц, не учитывая налоги. Это седьмой по размеру оклад в команде.

В нынешнем сезоне футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 встречах Лиги 1.