Голос биатлона Дмитрий Губерниев прокомментировал возможность возвращения в большой спорт чешской спортсменки Габриэлы Коукаловой, которая пропустила два сезона из-за серьезных проблем с ногами.

О возможном возвращении ранее заявила сама Коукалова. Она рассказала, что с ноября много работала, чтобы понять, сможет ли она вернуться в спорт. Теперь ей нужно пройти тесты и тренироваться на лыжероллерах, чтобы объективно оценить своё состояние. При этом биатлонистка добавила, что в последние два месяца у нее не болели икры и ахиллы.

Губерниев счел такую новость очень странной.

«Вчера у неё ничего не болело, потом заболело, болело аж два года, и я видел это сам. В Эстерсунде она тренировалась как ломовая лошадь. Мы не иронизируем, но в этой истории очень много странного. Я не удивлюсь, если Коукалова вернётся и будет бороться за множественные награды», — рассказал Губерниев в подкасте «Голос биатлона».

Биатлонистка является двукратным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира сезона-2015/16.