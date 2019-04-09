Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Youtube-каналу «Красава» рассказал, что слышал от агента, что им интересуется «Зенит», однако конкретного предложения от петербургской команды не получал.

Бывший игрок ЦСКА заявил, что в любом случае не собирается уходить из «Монако», «пока не выгонят».

Информация о том, что Головин может присоединиться к составу «Зенита», появилась 28 декабря. СМИ сообщали, что сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно. Однако агент Головина практически сразу опроверг эти слухи.

На вопрос о разнице в подходе к восстановлению футболистов после тренировок Головин отметил, что в Европе этому уделяется гораздо большее внимание.

«В России – это массаж и лед. В «Монако» же используются разные процедуры. К примеру, шоковые терапии, иголки, криопроцедуры», — рассказал футболист.

22-летний Головин, согласно данным сайта Transfermarkt, стоит 30 млн евро.