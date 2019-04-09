Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не пришел на тренировку команды перед игрой с «Тампой», которая станет первым раундом Кубка Стэнли и начнется в 2:00 мск в ночь на 11 апреля.

Причина у Бобровского весьма уважительная — травма верхней части тела, которая уже беспокоила его во второй половине матча.

Бобровский стал лучшим вратарем по итогам регулярки НХЛ по числу шатаутов. По количеству побед Сергей уступил только Андрею Василевскому из «Тампы» — 37 против 39.

30-летний Сергей Бобровский в регулярном чемпионате НХЛ провел 62 матча, в которых пропустил 153 шайбы (2,58 в среднем за матч).