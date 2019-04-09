Известный своим взрывным характером боец ММА Конор Макгрегор разгромил один из пабов Дублина, когда посетитель напомнил ему о поражении от Хабиба Нурмагомедова.

По данным Irish Times, Макгрегор выступал на сцене, когда один из слушателей выкрикнул: «Русский избил тебя!». Конор напал на него, но судя по всему все закончилось неплохо, поскольку в полицию ирландец не попал.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА, но через девять дней заявил, что вернется в октагон.

В последнее время Хабиб и Конор, об еще одном бое которых мечтают многие, наращивают напряжение перепалками в соцсетях. Так, Нурмагомедов назвал Макгрегора ревнивой женой, за что тот оскорбил супругу Хабиба, разместив в своем твиттере фотографию со свадьбы Нурмагомедовых, подписав ее: «Твоя жена — полотенце». В ответ Хабиб уверил Конора, что он не может оставаться в безопасности, оскорбляя чужую религию.