Товарищеский матч по волейболу среди женских команд состоялся 5 апреля в стенах Центра спорта Калининского района.

Весь мир на протяжении многих лет отмечает Международный день спорта. Воспитанницы секции по волейболу приняли участие во флешмобе «Белая карта».

Флешмоб «Белая карта» проходит с 2013 года. Фотография с белой картой в руке — это символическое действие, в противовес красной карте, которая означает самое серьезное нарушение, допущенное спортсменом. Белый цвет, напротив символизирует честность и конструктивный подход в спорте.