Nevasport продолжает серию материалов о лучших иностранных футболистах команд Российской премьер-лиги. Мы уже рассказывали, как могла бы выглядеть сборная «Зенита«, московских «Спартака«, «Локомотива» и ЦСКА. В этот раз речь пойдет о казанском «Рубине».

Вратарь: Александр Колинько

Латвийский голкипер не отмечался чем-то выдающимся в составе «Рубина». Несколько сезонов он был твердым первым номером казанцев, и среди легионеров Колинько — точно лучший вратарь «Рубина». Латыш не выигрывал трофеев с командой, зато в Казань транзитом через Ростов он приехал из Англии, где играл за «Кристал Пэлас», который в то время выступал в Чемпионшипе.

Центральный защитник: Сесар Навас

Многолетний капитан и легенда клуба. Совсем недавно Навас завершил карьеру, что прибавило головной боли и так страдающему от нехватки кадров Бердыеву. Испанец пришел в команду только в 2009 году, поэтому он лишь раз становился чемпионом страны в составе «Рубина».

Правый центральный защитник: Андрес Скотти

Мощный уругваец прижился в чемпионате России, когда там еще не было засилья легионеров. Он выделялся своим умением очень далеко бросать мяч из аута, благодаря чему «Рубин» даже иногда забивал. Жаль, что в те времена за чемпионатом России совсем не следили за рубежом — сразу после ухода из «Рубина» в «Архентинос Хуниорс» Скотти вызвали в сборную, с которой он завоевал Кубок Америки.

Левый центральный защитник: Кристиан Ансальди

Потрясающий защитник, который у Бердыева научился играть не только слева, но и справа. Ансальди стал одним из лучших легионеров чемпионата и перешел в «Зенит», где его карьера не состоялась. Зато лучше дела пошли в Европе — Кристиан до сих пор выступает в Италии, в «Торино».

Центральный полузащитник: Макбет Сибайя

Этому южноафриканцу принадлежит рекорд по числу матчей, проведенных за «Рубин». Макбет — один из старожилов «Рубина»: переговоры с ним велись еще когда клуб находился в Первом дивизионе, но перешел он уже в команду премьер-лиги.

Центральный полузащитник: Бибрас Натхо

Израильтянин перешел в «Рубин» никому неизвестным футболистом, но быстро стал звездой премьер-лиги. Когда из Казани уходил Курбан Бердыев, Натхо оставаться не захотел и на правах свободного агента ушел в греческий ПАОК, но позже вернулся в Россию, уже в ЦСКА. Сейчас Бибрас выступает в «Олимпиакосе».

Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа

Полузащитник из Эквадора успел поиграть в четырех российских клубах, но именно в «Рубине» он оставил самый заметный след. Нобоа был одним из ключевых игроков золотой команды 2008 и 2009 годов. Сейчас Кристиан выступает в «Зените», и его постоянно преследуют травмы.

Левый полузащитник: Роман Еременко

Родившийся в Москве Еременко до 24 лет не выступал в России, а потом перешел в «Рубин» из киевского «Динамо», и стал звездой команды. Финн оказался намного талантливее старшего брата, который давно выступал в премьер-лиге. Жаль, что переход в ЦСКА и переезд в Москву повлек не только повышение уровня, но и всем известную историю с наркотиками.

Правый полузащитник: Гекдениз Карадениз

В жизни Карадениза было три команды: «Трабзонспор», «Рубин» и сборная Турции. За первые две турок провел по 11 лет и примерно одинаковое число матчей. Он выиграли с казанцами два чемпионата России , Кубок страны и два Суперкубка, но вот попрощались с ним не очень хорошо — долги возвращать в Казани не научились.

Центральный нападающий: Алехандро Домингес

«Рубин» для Домингеса оказался своей командой — именно там у аргентинца получилось лучше всего. Да, в «Зените» он выиграл намного больше трофеев, но в Казани Алехандро признавали лучшим футболистом России и лучшим иностранным игроком. В Петербурге же он просто был одним из.

Центральный нападающий: Соломон Рондон

Рондон уже входил в символическую сборную лучших иностранных игроков «Зенита», ног что поделать, если он был хорош и в Казани! Венесуэлец приехал в Россию из «Малаги» и сразу принялся забивать. Рондон помог новой команде дойти до четвертьфинала Лиги Европы, а в том розыгрыше дважды забил миланскому «Интеру».