Правительство Дагестана по-прежнему находится в поисках вариантов финансирования махачкалинского «Анжи».

Как сообщает министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов, общий долг «Анжи» составляет порядка 250 миллионов рублей, и Минспорт региона пытается привлечь заинтересованных бизнесменов и меценатов.

По словам Магомедова, которые приводит ТАСС, на содержание клуба в год необходимо около 360 миллионов рублей.

Он отметил, что «Анжи» — это бренд республики, благодаря которому знают Дагестан, но средств для финансирования клуба нет, особенно в минспорте, где каждая копейка на счету.

«В настоящее время мы продолжаем искать варианты финансирования клуба, пытаемся привлечь меценатов, заинтересованных бизнесменов, чтобы помочь клубу», — сказал Магомедов.

Ранее глава пресс-службы футбольного клуба «Анжи» Сергей Расулов рассказал о проблемах с задолженностями в команде.

Отметим, после 22 матчей «Анжи» идет на 15-м месте в российской премьер-лиге, имея в активе 19 очков.