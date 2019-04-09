В матче с «Локомотивом» случилось то, чего не было уже давно: Сергей Семак заменил футболиста в перерыве по причине плохой игры. Игоря Смольникова на позиции правого защитника сменил Александр Анюков. Семак так и сформулировал по ходу матча – слабо Игорь сыграл: «На мой взгляд, не вошел в игру так, как хотелось бы. Много было ошибок, поэтому решили его заменить».

На самом деле, Смольников, разменявший в прошлом году четвертый десяток, давно не показывает той игры, что демонстрировал по приходу в «Зенит» — в сезонах 2013/14 и 14/15. Тогда, при позднем Спаллетти и раннем Виллаш-Боаше, Игорь носился по правой бровке на зависть Мариу Фернандесу, сравнивать которого с сегодняшним Смольниковым просто смешно. В тот момент Игорь котировался с Мариу на одном уровне и еще непонятно было, кто из них главный кандидат на позицию основного правого защитника сборной России.

На свой правой бровке Смольников являл добродетели, которых сейчас у него нет и в помине. Первое и главное – он врывался в штрафную под пас в разрез, напрямую угрожая воротам. Таким образом Смольников забивал голы, например, ЦСКА и «Динамо» в чемпионском сезоне 14/15.

Второе, чем владел Смольников – это легкость пушинки. Это качество позволяло ему без проблем встраиваться между игроком и мячом, мгновенно ставить корпус и тут же падать – будто бы по дуновению ветра. Естественно, все судьи планеты в этот момент фиксировали фол. Эта суперспособность у Смольникова сегодня тоже исчезла.

Почему пропали атакующие врывания Смольникова, в целом, объяснимо. Тот ранний Смольников играл на одной бровке с Халком. Бразилец все свои наступательные порывы начинал с позиции правого инсайда, угрожая пушечным ударом с левой ноги. Халк получал мяч в правой верхней трети и начинал смещение в центр. Естественно, он провоцировал попытку отбора сразу двух игроков, один из которых страховал второго. Этим прекрасно пользовался Смольников, врываясь в пустой правый коридор атаки.

Прорывы Смольникова пропали аккурат с уходом Халка. Уже при Луческу Смольников перестал врываться за спину левому защитнику. От него стало требоваться другое – получить мяч на правом краю и попытаться точно навесить в штрафную. Тут-то и нарисовалась главная игорева слабость – точный кросс в штрафную в лучшем случае проходит у него раз на третий-четвертый. Это, конечно, крайне низкие показатели, за которые в том числе присел на скамейку Эльмир Набиуллин.

Точно навесить в штрафную с позиции крайнего защитника – это необходимые реалии сегодняшнего «Зенита». Во-первых, большинство команд в чемпионате России сидят очень низко и атак на скорости у петербуржцев практически нет. А во-вторых, «Зенит» владеет самой опасной парой центральных нападающих в Европе по угрозе со второго этажа. Дзюба – поскольку обладает огромным ростом и умением выбирать позицию. Азмун владеет высотой прыжка Роналду и умеет отлично бить головой. Понятно, что для эффективности обоим нужно стараться попадать в голову, с чем Смольников пока не справляется.

Между тем, позиции Смольникова в «Зените» незыблемы. Виной тому лимит на легионеров, который сковал тренерский набор Семака. К тому же, основные конкуренты Смольникова на краях защиты Анюков и Жирков вот-вот завершат карьеры. Даже если их контракты и будут продлены, то это произойдет не более чем на год. Футболиста-паспортиста существенно сильнее Смольникова на позиции правого защитника в России практически нет, если это не Фернандес. Можно попробовать переманить у «Краснодара» своего воспитанника Сергея Петрова, у которого как раз заканчивается контракт. Но, во-первых, он принципиально не сильнее Смольникова, а во-вторых, это конкуренция скорее Анюкову.

Игорь Смольников – квалифицированный футболист, который еще будет приносить пользу «Зениту». Такое мнение высказал Nevasport наставник «Ленинградца» Борис Рапопорт.

«Смольников долго не играл, у него была травма, Семак дает ему потихоньку вернуться в игру. Восстановится, будет играть. Это качественный спортсмен, он в достаточно игровом возрасте, ему 30 лет. Не думаю, что ему нужно заканчивать. У «Зенита» вообще есть проблемы с игроками обороны, и сине-бело-голубым необходимо усиливать эту линию, потому что очень много возрастных игроков. Смольникову надо отдать должное, что он хотя бы имеет скоростные качества, остальные защитники медленные. Он квалифицированный футболист и будет приносить пользу «Зениту» не один год», — считает Рапопорт.