Футбольный комментатор Василий Уткин считает, что Кокорина и Мамаева скоро отпустят под домашний арест.

«Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время», — написал Уткин в твиттере, в ответ на вопрос пользователя заявивший, что это связано «напрямую».

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников — обвиняемый по делу о мошенничестве в некоммерческой организации «Седьмая студия». Накануне ему смягчили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Первое заседание суда по существу дела футболистов пройдет сегодня в Пресненском суде Москвы, куда они прибыли с вещами. Сегодня следователь, как ожидается, зачитает суть обвинительного заключения, после этого суд перейдет к допросу потерпевших, а затем свидетелей.