Двадцать петербургских спортивных школ получат субсидии из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Смольного. Два соответствующих постановления уже одобрил врио губернатора северной столицы Александр Беглов.

Первая субсидия в размере 48,9 млн рублей пойдет на улучшение спортивных объектов и подготовки спортивного резерва. Она будет распределена между 15 спортшколами, в числе которых училище олимпийского резерва №2, СШОР по конному спорту и современному пятиборью, СШОР «Комета», СШОР по фигурному катанию на коньках, СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга», СШОР «Ижора» и СШОР «Купчинский Олимп».

Вторая субсидия направлена пяти спортшколам олимпийского резерва. 18,9 млн рублей будет потрачено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Деньги получат велосипедисты, зимники, прыгуны с трамплина Выборгского районе, а также спортивные школы олимпийского резерва «Звездный лед», где преподают выдающиеся тренеры фигурного катания Алексей Мишин и Тамара Москвина, и «Невские звезды».

Всего на указанные спортивные объекты с учетом средств городского бюджета будет потрачено более 132 млн рублей.