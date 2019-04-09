Кубок Пушкинского района по настольному теннису прошел в минувшие выходные в спортивном зале стадиона «Павловск». В нем приняли участие 56 спортсменов разных возрастов.

В субботу соревнования прошли среди детей, которые были поделены на две группы согласно рейтингу Пушкинского района. В турнире среди детей с рейтингом меньше 120 победу одержал Иван Кеменов. Второе место занял Сергей Луковцев, а тройку призеров замкнул Иван Бутусов. Лев Пойманов стал победителем соревнований среди детей с рейтингом выше 120. В шаге от успеха остановился Егор Кузнецов, а третью строчку заняла Татьяна Шулева.

В воскресенье к детям присоединились взрослые. В мужском первенстве принял участие юный спортсмен Егор Кузнецов, а в женском первенстве сыграла Татьяна Шулева. Стоит отметить, что организаторы отметили специальными дипломами самого молодого участника, им стал Егор Кузнецов, а также самых опытных – Анатолий Головкин и Виктор Шкарин. Примечательно, что оба спортсмена родились в августе 1946 года и их разница в возрасте составляет лишь 19 дней.

Мужское первенство выиграл Владислав Осокин, второе место занял Алексей Некрашенко, а тройку призеров замкнул житель п.Вырица Гатчинского района Петр Чугунов. В женском первенстве победу отпраздновала жительница Пушкинского района Екатерина Елисеева. В борьбе за оставшиеся места на пьедестале Раиса Скрябина из Ханты-Мансийска обыграла юную Татьяну Шулеву, которая днем ранее выиграла бронзовую медаль среди детей.