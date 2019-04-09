Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своем конфликте с норвежской спортсменкой Терезой Йохауг, из-за которой россиянка упала в масс-старте на этапе Кубка мира в Квебеке.

По словам Непряевой, она пробовала поговорить с ней после гонки, но было это эмоционально.

«После финиша я подошла и кинула ей под ноги свою палку, а потом на чистом русском сказала ей пару ласковых и ушла», – сказала Непряева.

Россиянка отметила, что в ней говорили эмоции после финиша, а Йохауг потом несколько раз подходила, извинялась и утверждала, что ничего специально не делала.

Непряева не может точно сказать, специально Йохауг так поступила или нет.

«Если специально, у меня нет слов, чтобы описать такую расчетливость. Но я склоняюсь к тому, что это было случайно. Ведь у нас была большая скорость, лыжня была нарезана на поворотах, был галимый лед», — сказала Непряева, слова которой приводит проект «На лыжи».

Отметим, в общем зачете Кубка мира Наталья Непряева заняла второе место, а Тереза Йохауг – третье.

Ранее Наталья Непряева вспомнила о том, как следила за играми сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.