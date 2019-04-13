Биатлонный сезон уже завершился, но поклонники этого вида спорта продолжают следить за жизнью любимых спортсменов. Чтобы скрасить ожидание следующих соревнований, Nevasport предлагает подборку самых красивых биатлонисток.

Доротея Вирер, Италия

Итальянская спортсменка давно считается большинством фанатов биатлона самой сексуальной биатлонисткой в мире. Вирер впереди своих соперниц не только по внешним данным, но и по спортивным показателям – именно она заняла первое место в общем зачете Кубка мира по итогам прошедшего сезона.

Лиза Виттоцци, Италия

Соотечественница Вирер конкурирует с ней как за любовь фанатов, так и непосредственно в спорте. Более молодая Виттоцци идет сразу следом за Доротеей в общем зачете, и именно она выглядит сменщицей Вирер на посту «Мисс мира в биатлоне». Возможно, именно поэтому между девушками не самые благоприятные отношения: Доротея ревнует, что все ее лавры достанутся Лизе.

Маргарита Васильева, Россия

Без российской спортсменки никуда! Васильева — настоящая красотка. Жаль, что не самая смекалистая. Иначе никак не объяснить ее пропуски допинг-тестов. Будем надеяться, что все обойдется, и Маргарита еще порадует нас не только своей красотой, но и попаданиями на пьедестал, которых пока немного.

Ханна Эберг, Швеция

Олимпийская чемпионка Пхенчана может по праву конкурировать с итальянскими соперницами за звание главной красотки в биатлоне. Тем более, у нее и со спортивными достижениями все в порядке. На чемпионате мира в Эстерсунде сезоне Эберг завоевала полный комплект наград: золото в индивидуальной гонке, серебро в сингл-миксте и бронзу в эстафете.

Дарья Юркевич, Белоруссия

Белорусской спортсменке до достижений ее соотечественницы Домрачевой далеко, а вот во внешних данных экс-коллеги по сборной могли бы посоревноваться. Юркевич лишь однажды попадала на пьедестал, было это в 2011-м в Эрзуруме, когда она взяла бронзу в индивидуальной гонке.