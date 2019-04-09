Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Москву из Японии, где в марте завоевала медаль чемпионата мира, а после участвовала в шоу Stars on Ice.

Спортсменку встречали ученики 8Е школы «Самбо-70». Они принесли с собой цветы и флаги.

Болельщикам Загитовой пришлось выдержать куда более серьезное испытание — рейс фигуристки задержали в аэропорту Парижа на три часа, и в «Шереметьево» она оказалась лишь в пять утра. Однако фанаты дождались Алину и буквально завалили ее букетами и пожеланиями.

Российская фигуристка Евгения Медведева завтра проведёт тренировку в Москве. Мероприятие будет организовано компанией Nike.

Напомним, в текущем сезоне Медведева начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Единственной победой, которую одержала фигуристка, стал финал Кубка России. Однако спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль чемпионата мира.