Чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, проходящие потерпевшими по делам о побоях, хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью, прибыли в Пресненский районный суд Москвы.

Сегодня здесь проходит первое рассмотрение по существу дела Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Обвиняемые, по данным следствия ударили стулом Пака, а также избили Гайсина и Соловчука, когда веселой пьяной компанией дебоширили после октябрьской встречи «Зенита» и «Краснодара».

Заседание должно было начаться в 12:00 мск, но в итоге задержалось, поскольку в том же зал суда зачитывали приговор по предыдущему делу.

Напомним, 3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.

Обвиняемые прибыли в здание суда с вещами. Вероятно, в них сухой паек и материалы дела.