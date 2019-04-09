Младший брат Эдена Азара Торган, на данный момент играющий в менхенгладбахской«Боруссии», намерен уже летом сменить ее на дортмудскую, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2020 года.

В Менхенгладбахе рассчитывают выручить на продаже Азара 40 миллионов евро, сделав этот трансфер вторым по стоимости в истории клуба после перехода Гранита Джаки в «Арсенал» за 45 миллионов евро четыре года назад.

Торган Азар выступает за «Боруссию» с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста 12 голов и 11 голевых передач в 29 матчах чемпионата и Кубка Германии.

Интерес к Азару-младшему также проявляют «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико».