Борьба за влияние в российском футболе накалилась до предела. О том, как известный агент Герман Ткаченко вместе со своим близким другом журналистом и блогером Василием Уткиным расправляются с конкурирующей фирмой лице Алана Агузарова, у которого в союзниках главный тренер сборной России, рассказывает Nevasport.

Действующие лица и исполнители:

Василий Уткин – самый влиятельный футбольный блогер России, один из близких друзей Германа Ткаченко.

Герман Ткаченко – футбольный менеджер, глава крупной агентской компании ProSports Management, которая конкурирует за игроков с агентской компанией Алана Агузарова.

Алан Агузаров – футбольный агент, «юридический консультант» Станислава Черчесова.

Станислав Черчесов – главный тренер сборной России по футболу.

Дружба Василия Уткина и Германа Ткаченко началась давно. Еще в 2004 году Герман пригласил комментатора на яхту к Роману Абрамовичу – познакомиться с олигархом было мечтой Василия. Потом Ткаченко не раз помогал Уткину — например, когда у того были проблемы со здоровьем и требовалась операция.

Теперь Василий Уткин – медийный воин Германа Ткаченко. Уткин – вершителей футбольных трендов и управленец влияний. А Ткаченко способен управлять Уткиным и нацеливать на свои интересы. Уткин — футбольный киллер. Оба – Борис Березовский и Сергей Доренко на минималках.

Это здорово вскрыл футбольный блогер Андрей Пономарев летом прошлого года. Он распознал, что Уткин систематически льстит клиентам компании ProSports Management. Публично выражает позицию, в которой хвалит игроков, защищает их мнения, отмечает положительные качества даже малоизвестных футболистов. Помимо Смолова, Шатова и Игнашевича – это и ничем непримечательные Вячеслав Подберезкин, Денис Кулаков и Сердер Сердеров, которые оказались достойны персонального восхищения Василия. По совпадению — все клиенты ProSports Management.

Среди отмечаемых тогда Уткиным игроков был и Иван Игнатьев. На тот момент клиента ProSports Management и вундеркинда «Краснодара» Уткин хвалил еще летом 2017-го.

Тогда еще никто не предполагал, что через 2 года на авансцену выйдет Алан Агузаров и его конкурирующая агентская фирма. Он попытается переманить Игнатьева к себе. А инструментом давления на игрока выберет Станислава Черчесова, якобы обещая нападающему более проторенный путь в сборную России с помощью дружбы с ее главным тренером.

Конечно, такое не могло понравится Герману Ткаченко. Возник жуткий конфликт интересов. Тогда Герман и решил зарядить свое главное оружие.

Уткин дерзко и открыто на всю страну дает понять: Станислав Черчесов и Алан Агузаров зарабатывают деньги на переходах футболистов. У Уткина нет никаких доказательств – он, как обычно, занимается своей беллетристикой, но эффект достигнут: шумиха доходит до Станислава Черчесова, на пресс-конференции перед матчем с Бельгией ему задается прямой вопрос на эту тему. Уткин приводит в пример Сэма Эллардайса – мол, главный тренер сборной Англии был уволен со своего поста за то же самое.

Но Уткин умолчал о главном: то увольнение Эллардайса стало результатом 10-месячного расследования издания The Telegraph. Доказательная база строилась на съемках скрытой камерой, записанных звонках и встречах тренера с подставными лицами. У Уткина же не было ничего. Просто слова.

Тем не менее, Иван Игнатьев подписал-таки предложенный контракт, который ему предлагал «Краснодар». Считается, что это произошло благодаря действиям Василия Уткина. Компания Ткаченко выиграла бой. Но не сражение: команда Агузарова могла чувствовать себя более-менее спокойно. Неприятно – но не более того.

И тогда Ткаченко и Уткин решают закрепить успех. На Василия Уткина якобы совершается нападение. О том, что произошедшее может быть инициативой этих двух людей, говорит следующее:

1) О своем нападении сообщил сам Василий Уткин в своем телеграм-канале. Никто не видел, как это было. Никто не видел последствий нападения. Лишь красочный рассказ Василия, а через несколько дней – сам Уткин в темных очках в эфире «Дождя». Все.

Уткин воспользовался тем, что он сам является медиа и просто огласил информацию. Сообщать в полицию журналист, понятно, не стал. Тогда проверять достоверность данных в голову никому не придет. Но цель достигнута: все знают, что на Василия Уткина совершено нападение.

2) Любопытно время огласки: сообщение в канале Уткина упало в массы уже ближе полуночи. Это то время, когда Василия не поймать на лжи по горячим следам – большинство редакций уже ложится спать. Вася все равно подстраховался: через полчаса написал твит, что мол, все в порядке и не надо ему звонить.

3) Мгновенная ссылка на свой последний выпуск «Футбольного клуба» — о том, кто, по его мнению, причастен к этому нападению. Да, это Алан Агузаров и Станислав Черчесов. «Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть», — написал в своем тщательно выверенном посте Василий Уткин.

Через несколько дней в эфире «Дождя» Уткин в темных очках поставил шах и мат. Вспомнил, как в начале нулевых в него воткнули заточку. А потом тот, на кого Уткин думал больше всего, назначил ему встречу и сказал, что не при чем. В случае с Агузаровым и Черчесовым этого, по словам Уткина, не произошло. Значит, по мнению беллетриста, это точно они.

Таким образом, Ткаченко и Уткин загнали Агузарова и Черчесова в безвыходное положение. Молчать и не опровергать нельзя – тогда все будут думать, что именно они виновны в покушении на блогера. Что-то публично говорить нельзя тоже – тогда вся эта история с подпольной агентской деятельностью обоих точно выйдет в массы и скандал будет похлеще.

Ткаченко и Уткин разыграли блестящую комбинацию. Ее результатом, скорее всего, станет ослабление агентского влияния Агузарова в российском футболе и сосредоточение Станислава Черчесова на главном месте работы.