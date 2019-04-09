Английский полузащитник лондонского «Челси» Дэниел Дринкуотер арестован полицией за участие в ДТП и по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, ночью после вечеринки футболист лондонского клуба на своем автомобиле врезался в чужую машину.

Не обошлось без травм. Легкие травмы получил сам Дринкуотер, а также женщина, которая его сопровождала, и пострадавший водитель, в машину которого врезался игрок.

В данный момент футболист находится под стражей, а полиция выясняет все факты случившегося. Инцидент произошёл незадолго до того, как «Челси» на своём поле в матче Премьер-лиги обыграл «Вест Хэм Юнайтед».

В «Челси» находятся в курсе событий, но хотят установить все факты, прежде чем что-либо комментировать. Так заявил представитель лондонской команды.

Напомним, в матче 33-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над соседями из «Вест Хэма» со счетом 2:0.

В составе победившей команды дубль оформил Эден Азар. Первый мяч бельгийский нападающий забил на 24-й минуте с передачи Рубена Лофтус-Чика, а второй гол он записал на свой счет на 90-й минуте с передачи Росса Баркли.