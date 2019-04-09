Во время судебного заседания по апелляции в Пресненском районный суде Москвы нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев частично признали свою вину.

Сообщается, что Кокорин не признает хулиганство и говорит, что бил чиновника Дениса Пака, но не водителя Виталия Соловчака. Мамаев тоже утверждает, что хулиганства не было, и заявляет, что не применял силу к Паку и Гайсину, в отличие от Соловчака.

Напомним, 3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.