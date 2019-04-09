Определились спортивные студенческие клубы, которые в конце мая отправятся на Всероссийский СуперФинал Чемпионата АССК России в Казань.

По итогам дополнительного отборочного этапа, который проходил с 26 марта по 7 апреля, было определено, что в Казань поедут клубы университетов ИТМО, ГУМРФа и Военмеха. Этап проводился по 4 видам спорта: настольный теннис, шахматы, баскетбол и волейбол.

Отметим, АССК России – это ассоциация спортивных студенческих клубов России. Основная задача этой организации – развитие массового студенческого спорта, организация соревнований и мероприятий, направленных на популяризацию молодёжного спорта и здорового образа жизни.

Основным звеном в деятельности АССК являются студенческие спортивные клубы в вузах страны. Организация объединяет в своих рядах студенческую молодежь, нацеленную на организацию здорового досуга и регулярные занятия физкультурой и спортом на любительском уровне.